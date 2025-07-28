Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması da İptal Edildi

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının ardından yüksek lisans diplomasını da “lisans mezuniyet koşulu sağlanamaması” ve “koşullarda eksiklik” gerekçeleriyle iptal etti. İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan açılan dava ise 11 Eylül’de başlayacak.

Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması da İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını, lisans mezuniyet koşulunun sağlanamaması ve öğrencilik statüsüne girişte eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iptal etti. Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, İmamoğlu’nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kaydının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Karar, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği’ne dayandırıldı. Kurul, İmamoğlu’nun mezuniyet bilgilerinin Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden silinmesini, ayrıca yüksek lisans tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar, İmamoğlu’nun lisans diplomasının 18 Mart 2025’te “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından geldi.

Lisans diploması, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yaptığı yatay geçişin, YÖK tarafından tanınmayan bir kurumdan gerçekleştiği iddiasıyla iptal edilmişti.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK Denetleme Kurulu’nun 17 Şubat 2025 tarihli “Araştırma Raporu” üzerine, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Raporda, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde GAÜ’nün YÖK tarafından tanınmadığı, buna rağmen İstanbul Üniversitesi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi gibi kaydedildiği belirtilmişti. Başsavcılık, üniversiteye gönderdiği yazılarda, İmamoğlu’nun diplomasına dayalı işlemlerin hukuka aykırı olmaması için gerekli adımların atılmasını talep etmişti.

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025’te Yönetim Kurulu kararıyla, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etmiş, bu karar 6 Mayıs’ta üniversite veri tabanına yansıtılmıştı. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun 1990’da sunduğu belgelerin yalnızca bir tanıtım broşürü ve transkriptten oluştuğu, bu belgelerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait olmadığı ve üniversite kütüğüne gerçeğe aykırı şekilde kaydedildiği iddia edildi.

DAVA SÜRECİ NE DURUMDA?

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Savcılık, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor. Dava, 11 Eylül 2025’te başlayacak.

CHP'den 'İmamoğlu' Hamlesi! Tarih ve Saat Verildi: 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' AçılıyorCHP'den 'İmamoğlu' Hamlesi! Tarih ve Saat Verildi: 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' AçılıyorGüncel

Ekrem İmamoğlu Hastaneye GötürüldüEkrem İmamoğlu Hastaneye GötürüldüGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi
CHP'li Karasu'dan PTT Personeli İçin Soru Önergesi CHP'li Karasu'dan PTT Personeli İçin Soru Önergesi
Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
CHP'den İktidara ‘Toplu Sözleşme’ Tepkisi: ‘Bakanın Siyasi Takvimine Kurban Edildi’ CHP'den İktidara ‘Toplu Sözleşme’ Tepkisi! 'Bakanın Siyasi Takvimine Kurban Edildi’
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Orman Yangınlarında Son Durumu Açıkladı Bakan 'Daha Riskli' Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor