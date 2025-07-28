Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması da İptal Edildi

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İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını, lisans mezuniyet koşulunun sağlanamaması ve öğrencilik statüsüne girişte eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iptal etti. Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, İmamoğlu’nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kaydının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Karar, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği’ne dayandırıldı. Kurul, İmamoğlu’nun mezuniyet bilgilerinin Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden silinmesini, ayrıca yüksek lisans tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar, İmamoğlu’nun lisans diplomasının 18 Mart 2025’te “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından geldi.

Lisans diploması, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yaptığı yatay geçişin, YÖK tarafından tanınmayan bir kurumdan gerçekleştiği iddiasıyla iptal edilmişti.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK Denetleme Kurulu’nun 17 Şubat 2025 tarihli “Araştırma Raporu” üzerine, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Raporda, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde GAÜ’nün YÖK tarafından tanınmadığı, buna rağmen İstanbul Üniversitesi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi gibi kaydedildiği belirtilmişti. Başsavcılık, üniversiteye gönderdiği yazılarda, İmamoğlu’nun diplomasına dayalı işlemlerin hukuka aykırı olmaması için gerekli adımların atılmasını talep etmişti.

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025’te Yönetim Kurulu kararıyla, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etmiş, bu karar 6 Mayıs’ta üniversite veri tabanına yansıtılmıştı. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun 1990’da sunduğu belgelerin yalnızca bir tanıtım broşürü ve transkriptten oluştuğu, bu belgelerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait olmadığı ve üniversite kütüğüne gerçeğe aykırı şekilde kaydedildiği iddia edildi.

DAVA SÜRECİ NE DURUMDA?

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Savcılık, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor. Dava, 11 Eylül 2025’te başlayacak.

Kaynak: AA