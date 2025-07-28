CHP'li Karasu'dan PTT Personeli İçin Soru Önergesi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, PTT'nin yaklaşık 21 bin çalışanına ödenmesi gereken promosyonların hala yatırılmadığını açıkladı. CHP'li Karasu PTT Genel Müdürlüğü tarafından da bir açıklama gelmediğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Promosyon ödeme gecikmesinin, bankanın bu süre zarfında söz konusu tutarı kendi lehine kullanarak faiz geliri elde etmesi anlamına geldiğini vurgulayan Ulaş Karasu, personelin mağdur edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

PTT ile Ziraat Bankası arasında imzalanıp 15 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren protokol çerçevesinde, yaklaşık 21 bin PTT personeline, kişi başı 66 bin 500 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı ve bu ödemenin Temmuz ayı maaşlarının yatırılmasını takiben banka hesaplarında olacağı vaadini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı, personelin mağduriyetini işaret etti.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi veren CHP'li Karasu, Bakan'ın şu sorulara yanıt vermesini talep etti:

“PTT personelinin promosyon ödemeleri neden gecikmiştir? Sorumlu PTT mi yoksa Ziraat Bankası A.Ş midir? Gecikme PTT’den kaynaklanıyor ise bu hususta gerekli inceleme ve/veya denetimlerin yapılmış mıdır? Varsa haksız kazancın tespiti ve çalışan haklarının korunması hususunda bir iş ya da işlem yapılmış mıdır? PTT Genel Müdürlüğü’nün bu süreçte personele herhangi bir bilgilendirme yapmamış olmasının gerekçesi nedir? Promosyon ödemeleri için belirlenen kesin tarih nedir?

GECİKME NEDENİ NE?

Ödemelerin neden yapılmadığına dair personeli tatmin edecek detaylı bir açıklama neden yapılmamıştır? Gecikme teknik bir aksaklıktan mı, bankacılık işlemlerinden mi, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklanmaktadır? Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi adına personel için telafi edici bir işlem yapılacak mıdır? Promosyonların ödenmemiş olmasında; PTT'nin yeniden yapılanması ve bazı personellerin başka kurumlara geçeceği olduğu bilgisi doğru mudur? PTT şeffaflık adına yapılan protokolü kendi personeli ile açık kaynaklarda paylaşacak mıdır, protokol PTT'nin web sayfasında yayınlayacak mıdır?”