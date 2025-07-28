Orman Yangınıyla Mücadeledeki Eksiklikler Meclis Gündeminde: '29 Bin Kadro Boş Durumda'

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Türkiye’de orman yangınları nedeniyle yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönerken, orman yangınlarıyla mücadeledeki eksiklikler nedeniyle iktidara tepkiler sürüyor. Bir tepki de CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kış, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle bir yazılı soru önergesi sunarken, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) personel eksikliği, ekipman yetersizliği ve düşük bütçe kullanımı gibi noktalara işaret etti.

CHP’li Kış, 2021 yılında 53 ilde meydana gelen ve 299 orman yangınında 150 bin hektardan fazla alanın kül olduğu büyük felaketi anımsattığı açıklamasında, 8 vatandaşın da hayatını kaybettiği felaketten ders çıkarılmadığını belirterek, şu çarpıcı verileri paylaştı:

"Orman Genel Müdürlüğü’nün personel sayısı 2022’den bu yana yaklaşık 2.300 kişi azaldı.

Kurumda yaklaşık 29.000 kadro boş durumda.

2025 bütçesinde 'ormanların korunması' programı için ayrılan 32,5 milyar TL’lik ödeneğin sadece %38’i ilk 6 ayda kullanıldı.

Bu ödenek, kamunun yalnızca faiz ödemelerine ayırdığı bütçenin yüzde 1’i bile değil.

Yangınla mücadele eden orman işçileri kısa kollu tişörtlerle, koruyucu ekipman olmaksızın çalışmak zorunda bırakılıyor."