Mansur Yavaş’tan Yangınlar Sonrası İktidara Rant Çıkışı: 'Bir Şehir Nasıl Katledilir? İzleyelim'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına tepki gösterdi. “Bir şehir nasıl katledilir? İzleyelim” diyen Yavaş, Ovacık’ta yükselen binaları paylaşarak “Bunlar rant uğruna yapılan plan değişikliklerinin sonucudur” dedi.
Türkiye, son bir haftadır çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, felakete dair görüntüler de yürekleri yakmaya devam ediyor. Çıkan orman yangınlarına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ovacık’ın videosunu paylaşarak “Bir Şehir Nasıl Katledilir? İzleyelim” dedi.
Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Burası Ovacık. 1998 yılında bu bölge için öngörülen 3 ila 5 katlık yapılaşma sınırı, 2011 yılında önceki yönetim döneminde yapılan bir revizyonla adeta yerle bir edildi.
Önce minimum 8 kata çıkarıldı, ardından 40 katlık yapılara kadar izin verildi. Bugün Ovacık’ta yükselen bu binalar, işte o rant uğruna yapılan plan değişikliklerinin sonucudur. Bu bir şehircilik planı değil, kentin geleceğini yok eden rant projesidir.
3 - BİR ŞEHİR NASIL KATLEDİLİR? İZLEYELİM.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 28, 2025
Burası Ovacık.
1998 yılında bu bölge için öngörülen 3 ila 5 katlık yapılaşma sınırı, 2011 yılında önceki yönetim döneminde yapılan bir revizyonla adeta yerle bir edildi.
Önce minimum 8 kata çıkarıldı, ardından 40 katlık yapılara… pic.twitter.com/7nhvWyD7ld
'BU BİR GELECEK TASAVVURU DEĞİL'
Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda daha önce de videolar paylaşarak şu tepkiyi vermişti:
Burası Dodurga, bir zamanlar nefes alınacak alanlar, çocukların oynayacağı boşluklar, doğanın sesini duyabileceğimiz vadilerdi burası… Ama önceki yönetim döneminde, ranta dayalı imar planlarıyla bu güzelliklerin üzeri betonla kapatıldı.
İşte şimdi gördüğünüz gibi; her boş araziye birer beton kulesi dikilecek. Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. İtiraz ettik, dava açtık, “Bu şehir hepimizin” dedik. Ama mahkemeyi kaybettik. Bu bir şehir planı değil.
Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir.
Ranta dayalı imar planlarının burasıyla sınırlı olduğunu düşünmeyin: Yarın size bir başka katliamı, Alaacatlı Mahallesi’ni göstereceğim. Çünkü bu planlamaya ne yol yeter ne de altyapı…
BİR ŞEHİR NASIL KATLEDİLİR, LÜTFEN İZLEYİN!— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 25, 2025
Burası Dodurga.
Bir zamanlar nefes alınacak alanlar, çocukların oynayacağı boşluklar, doğanın sesini duyabileceğimiz vadilerdi burası…
Ama önceki yönetim döneminde, ranta dayalı imar planlarıyla bu güzelliklerin üzeri betonla… pic.twitter.com/l7yUxHB5C0
'BU YARININ DA FELAKETİ'
“Bir Şehir Nasıl Katledilir?” diye vurgulayarak Alacaatlı’ya dikkat çeken Yavaş, şunları söylemişti:
Bir zamanlar 230 bin nüfusa göre planlanmıştı bu bölge. Yol, altyapı, ulaşım, kanalizasyon… Hepsi ona göre tasarlandı. Ama ne oldu? Önceki yönetimin rantı önceleyen imar kararlarıyla bu bölgelere verilen emsaller plansız şekilde artırıldı. 230 bin nüfusluk kapasite, şimdi yüzde 137 artışla 545 bine çıkarıldı. Bu plansız büyüme, sadece bugünün değil, yarının da felaketidir.
2 - BİR ŞEHİR NASIL KATLEDİLİR? BUYRUN İZLEYİN!— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 26, 2025
Burası Alacaatlı… Yanı başında Yaşamkent, Beytepe, İncek…
Bir zamanlar 230 bin nüfusa göre planlanmıştı bu bölge. Yol, altyapı, ulaşım, kanalizasyon… Hepsi ona göre tasarlandı.
Ama ne oldu?
Önceki yönetimin rantı önceleyen… pic.twitter.com/Zr0qZULfe7
Kaynak: Haber Merkezi