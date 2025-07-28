AKP'de Kritik 'Terörsüz Türkiye' Talimatı: Mustafa Elitaş’tan Çarpıcı Çıkış

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AKP Yozgat İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Senin hikayen" başlıklı etkinlik, Belediye Büyük Sinema ve Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın yanı sıra partililer katıldı.

Programda, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yanı sıra Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Nurullah Genç ve Tarkan Zengin de konuşmacı olarak yer aldı.

ELİTAŞ'TAN TEŞİLATA KRİTİK UYARI

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş konuşmasında parti teşkilat mensuplarına 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çeşitli uyarılarda bulunan Elitaş, özellikle şehit aileleriyle olan iletişimin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Ağustos 2024’te Malazgirt'te Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma, 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yapılan açılış konuşması ve arkasından Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihindeki yaptığı, Milliyetçi Hareket Partisi grubunda yaptığı konuşma Türkiye'nin 86 milyonunun yekvücut olması, aynı hedef, aynı davasında ulaşması için 86 milyonun kalbinin aynı ahenkle akması için, Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için terörsüz Türkiye'yi ortaya çıkarmamız gerekir dedik. Elhamdülillah o günden bu tarafa 8 ay, 10 aylık bir süre geçti, adım adım ilerliyoruz. Sabırla, sükunetle inşallah hedefe ulaşacağız. AK Parti teşkilatının, Milliyetçi muhafazakarların yoğun olarak yaşadığı Yozgat'ımıza, Kayseri'mize diyorum ki; sakın ha sakın tahriklere kapılmayın. Şehitlerimiz üzerinden yapılan hamaset kutuplarının, onları göz önümüze alarak vay şehitlerinin acısı, şehitleri yaralıyorsunuz, insanları, onları şehitlerin acısıyla baş başa bırakıyorsunuz diye, hakikaten hepimizi de duygulandıran konuşma yapanların samimi olmadıklarına lütfen inanın. Şehit aileleriniz size bu konuyla ilgili tepkisi varsa haklı olarak görün ama tartışmaya girmeyin. Onların ciğeri yanıyor. 10 bin güvenlik görevlimiz şehit düşmüş terörle mücadele konusunda, onların itirazları varsa, onların suçlamaları, onların isyanları varsa haklı olarak görün ama onları eleştirmeyin, onlarla tartışmayın.”

'NE OLUR KARDEŞLERİM...'

'Terörle mücadelede gelinen noktanın özellikle Güneydoğu Anadolu’da olumlu karşılandığını savunan Elitaş,“Şehit ailelerinin yanına gittiğimizde ne diyorlar biliyor musunuz? Benim yavrum şehit oldu, yüreğim yanıyor, ciğerim yanıyor, ocağıma ateş düştü. Bundan sonra terörle ilgili hiçbir ocağa ateş düşmemesi için terörsüz Türkiye'yi lütfen ilan edin, terör örgütünü yok edin diyorlar. Bizim ocaklarımız yandı ama başkasının ocağına ateş düşmesin diyorlar. Bugünlerde başkalarının taşeronluğunu yapanlar şehit ailelerimiz üzerinden farklı söylemler geliştirmeye çalışıyor. Bizim gibi milliyetçi muhafazakarlığın zirve yaptığı illerde bunu yapmaya gayret ediyorlar. Ne olur kardeşlerim 41 yıldır cani terör örgütünün kendisini gözettiği dönemde, biz bunu terörsüz Türkiye'yi inşa etmek bizim görevlerimiz içerisinde. Şu anda Güneydoğu'da büyük bir sevinçle karşılanıyor. İlk bu harekete başladığımızda Ekim 2024 yılında kamuoyunda karşılık yüzde 45 evet, yüzde 45 hayır, yüzde 10 çekimserim dedi. Ama şu anda terörsüz Türkiye istiyor musunuz denildiğinde yüzde 80 evet dedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA