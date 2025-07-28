IDEF 2025’in Ardından CHP’den Uyarılar

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CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında fuarın teknik gelişmişlik düzeyine ve sektördeki ilerlemelere dikkat çekerken, yapısal sorunlara da işaret etti.

'KOORDİNELİ İLERLEMELİYİZ'

Bağcıoğlu, “Savunma sanayimizle elbette gurur duyuyoruz. Ancak bu gururun sürdürülebilir olması için reklamdan çok teslimata, lansmandan çok kalifikasyona, dağınık yatırımlardan çok koordineli ilerlemeye odaklanmamız gerekiyor” dedi.

CHP'li isim, fuarın yoğun katılımla gerçekleştiğini ve sergilenen ürün çeşitliliğinin etkileyici olduğunu vurguladı. Kara, deniz ve hava platformlarında sergilenen sistemlerin niteliğine dikkat çeken Bağcıoğlu, “Bu yıl düzenlenen IDEF 2025, yine hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gören, güçlü bir katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin savunma sanayi alanında ulaştığı seviye, sergilenen ürün çeşitliliği ve teknik yetkinlik açısından son derece etkileyiciydi” dedi.

Fuarda yalnızca gösterim amaçlı değil, teknik detayları derinlemesine anlatılabilen ürünlerin yer aldığını belirten Bağcıoğlu, sektörün ihracat pazarlarına yönelik ciddi hazırlık içinde olduğunu söyledi. Ancak ihracat stratejilerinde daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı ve geçmişte yükümlülüklerini yerine getirmeyen devletlerle yapılan anlaşmalara dikkat çekti.

Yabancı ülkelere yapılan gemi satışları konusuna da değinen Bağcıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının öncelenmesi gerektiğini ifade ederek, “Deniz Kuvvetleri’nin harekât ihtiyaçları doğrultusunda planlı inşa faaliyetleri tamamlanarak TSK’nın Kuvvet Hedefleri’ne ulaşılmalı; ardından veya eş zamanlı olarak milli gururumuz olan gemilerimizin Türk tersanelerinde üretilerek üçüncü ülkelere satışı elbette desteklenmelidir” dedi.

Fuarda özellikle kara araçları alanında dikkat çekici ilerlemeler olduğunu kaydeden Bağcıoğlu, bazı firmaların eşsiz prototipleri test aşamasına taşıdığını aktardı. Öte yandan, benzer veya aynı sınıfta geliştirilen farklı projelerin verimsizliğe yol açtığını söyledi. Bu durumun hem kaynak israfı hem de kurumsal koordinasyon eksikliğine işaret ettiğini vurguladı.

'ENVANTERE GİREN SİSTEM SAYISI SINIRLI'

“Her sene yeni prototipler tanıtılıyor, ama envantere giren sistem sayısı çok sınırlı” diyen Bağcıoğlu, sektörde bu konunun artık açıkça tartışıldığını belirtti. Lansmanların yoğunlaştığını ama kalifikasyon ve saha entegrasyonunun yavaş ilerlediğini belirterek, teknik zorluklar, uzun süreçler ve karar alma problemlerine dikkat çekti.

Siyasi dönemlerde artan gösteri odaklı lansmanların, firmalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bağcıoğlu, “Bugün gururla izlediğimiz birçok projenin temelleri, yıllar öncesine dayanıyor” diyerek geçmişte atılan adımlara da vefa gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Bugünkü iktidar bu projeleri sahiplenirken; onları başlatan, yön veren, temelini atan kadrolara da bir vefa ve minnet borcumuz olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin savunma sanayiinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, bu potansiyelin stratejik planlamayla desteklenmesi gerektiğini belirtti. “Etkin, koordineli, adil ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacı olmayan personel yönetimi temel prensipler ve hedefler olmalı” diyen Bağcıoğlu, kalıcı başarılara odaklanmanın şart olduğunu söyledi.

'NASIL DAHA İYİ HALE GETİREBİLİRİZ?'

Son olarak fuarın organizasyonundaki aksaklıklara değinen Bağcıoğlu, bu yıl organizasyonun savunma sanayii deneyimi olmayan bir firmaya verilmesini eleştirdi. Protokol düzeni, heyet planlaması ve genel organizasyon eksikliklerinin profesyonel bir yaklaşımla giderilmesi gerektiğini söyledi. Bağcıoğlu açıklamasını, “Bu fuar neye hizmet ediyor?” ve “Nasıl daha iyi hale getirebiliriz?” sorularını sorarak tamamladı.