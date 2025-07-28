Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ı Kızdıran Yanıt: Salondakiler Dondu Kaldı

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İbn Haldun Üniversitesi’nde katıldığı programda sorulan soruya gelen bir yanıtın ardından adeta çileden çıktı. Bir katılımcının "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız?" sorusuna salondan ‘Evet’ yanıtı geldi. Cevabı duyan Kılıç gergin anlar yaşadı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç İbn Haldun Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Tercih Fest 2025 etkinliğinde yer aldı.

Konuşmasında öğrencilere hitap eden Kılıç, “Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız?” sorusunu yöneltti. Bu soruya salondan bir öğrenci ‘Evet’ diye yanıt verince olanlar oldu.

'40 SENE ÖNCE BİR KİŞİ VU CEVABI VERSE...'

Kılıç, öğrenciye tepki gösterirken, “Sana hayatta büyük kolaylıklar diliyorum. Ümit Özdağ ile başarılar...” ifadelerini kullandı Kılıç sözlerinin devamında tepkisini sürdürürken, “Senin annen, baban bundan 30 sene, 40 sene önce hükümetin bir temsilcisi olan kişiye bu sorusuna senin verdiğin cevabı verse sicili bozulur” dedi.

Sözlerini sürdüren Kılıç, “Bu sicilimizin bozulmaması, buradaki arkadaşlarınla beraber rahat bir şekilde bana istediğin soruyu sorup, istediğin cevabı alabilmenizin de altında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği vardır” diye konuştu.

Öğrencinin hangi amaçla bu cevabı verdiğini bilmediğini söyleyen Kılıç, “Söylerken ki tavrın düşüncenin doğru olduğunu değil, sabit fikirli olduğunu gösteriyor. Sabit fikirli olduğuna cevap veriyorum” diyerek öğrenciyi ‘sabit fikirli’ olmakla suçladı.

Kaynak: Haber Merkezi