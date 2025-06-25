Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eski Hukuk Danışmanı İzzet Özgenç'ten HSK'ya Suç Duyurusu: Cem Küçük ve Nagehan Alçı Detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, İBB soruşturmasında adının dolaylı şekilde geçmesine tepki göstererek HSK'ya suç duyurusunda bulundu. "İtibar cellatlığı yapılıyor" diyen Özgenç'in şikayetinde, gazeteciler Nagehan Alçı, Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'in yer aldığı televizyon programları bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eski Hukuk Danışmanı İzzet Özgenç'ten HSK'ya Suç Duyurusu: Cem Küçük ve Nagehan Alçı Detayı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen soruşturmada adının dolaylı olarak geçmesine tepki göstererek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu. Özgenç, suç duyurusu metnini sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini vurgulayan Özgenç, "Şüpheli veya tanık sıfatıyla ifade veren kişilerin açıklamaları, doğruluğu araştırılmadan bazı medya organlarına servis edilmekte ve bu bilgiler, içeriklerinin doğru olduğu izlenimi verilerek kamuoyuna sunulmaktadır. Bu durum, açıkça bir itibar cellatlığıdır" ifadelerini kullandı.

Özgenç'in HSK'ye sunduğu videolarda, gazeteciler Nagehan Alçı, Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'in yer aldığı televizyon programları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eski Hukuk Danışmanı İzzet Özgenç'ten HSK'ya Suç Duyurusu: Cem Küçük ve Nagehan Alçı Detayı - Resim : 1

İzzet Özgenç, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bugün bulunduğum SUÇ DUYURUSU metnini kamunun bilgisine sunuyorum:

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde icra edildiği düşünülen iş ve işlemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde "şüpheli" veya "tanık" sıfatıyla ifade veren kişilerin yaptıkları açıklamalar, SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLÂL EDİLEREK, doğrulukları henüz araştırılıp tespit edilmeden, bir kısım medya organlarına servis edilmekte ve İTİBAR CELLATLIĞI görevini üstlenmiş olan belirli kişiler tarafından içeriklerinin "doğru" olduğu izlenimi oluşturacak şekilde alenileştirilmektedir.

-Söz konusu soruşturmada "şüpheli" ve "tanık" konumunda bulunan kişilerle kişisel bir irtibatım ve hatta tanışıklığım olmadığı halde, soruşturma sürecinde benim de bazı kişilere müzahir olduğum yönünde açıklamalarda bulunulmuştur.

Bu yayın içeriklerine;

https://youtube.com/live/qR17zRLFA8A?si=dFJYX-8ynjbWw5bZ

https://youtu.be/KfFDyUV09FE?si=OCYnCQRPQBCD1Frq adreslerinden ulaşılabilir.

Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim."

Kaynak: Haber Merkezi

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