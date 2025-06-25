Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi Görecek
Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında... Ülke genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Uzmanlar saat 11.00–16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte 25 Haziran Çarşamba günü Meteoroloji'nin hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR YÜKSEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul'da sıcaklıkların Çarşamba gününden Cuma’ya kadar 34-37 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir.
O SAATLERE DİKKAT
Tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde, özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında güneş çarpması riski artıyor. Bağıl nemin yüksek olduğu sahil kesimlerinde, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanların güneş altında kalmamaları öneriliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi