Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün! Termometreler Zirveyi Görecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul'da sıcaklıkların Çarşamba gününden Cuma’ya kadar 34-37 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir.

O SAATLERE DİKKAT

Tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde, özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında güneş çarpması riski artıyor. Bağıl nemin yüksek olduğu sahil kesimlerinde, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanların güneş altında kalmamaları öneriliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi