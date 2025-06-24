Türkiye’yi Saracak Sıcak Hava Dalgası İçin Bir Uyarı da Bakan Yumaklı’dan Geldi: 'Bir İhmal, Sayısız Canlıyı Yok Edebilir'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteoroloji ve AKOM’un sıcaklık uyarılarının ardından orman yangınlarına dikkat çeken bir uyarı yaptı. Bakan Yumaklı, madde madde sıraladı, “Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir” dedi.

Son Güncelleme:
Türkiye’yi Saracak Sıcak Hava Dalgası İçin Bir Uyarı da Bakan Yumaklı’dan Geldi: 'Bir İhmal, Sayısız Canlıyı Yok Edebilir'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji’nin Türkiye genelinde yaptığı sıcak hava dalgası uyarısının ardından AKOM’da da İstanbul için bir uyarı yapmış, uyarıda sıcaklığın 37 dereceye kadar yükselebileceği belirtilerek 11.00 ile 16.00 saatleri arasında “Dışarı çıkmayın” denilmişti.

BİR UYARI DA BAKAN YUMAKLI'DAN

Meteoroloji ve AKOM’un uyarısının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan da bir uyarı geldi.

“Yeşil vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı” başlıklı bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı “Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor. Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır Orman Kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız” diye seslendi.

MADDE MADDE HATIRLATTI

Orman yangınlarının önlenmesi için yapılması gerekenleri yeniden hatırlatan Bakan Yumaklı şöyle seslendi: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken, yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak dumanı bile görürsek 112’yi arayalım.

Türkiye’yi Saracak Sıcak Hava Dalgası İçin Bir Uyarı da Bakan Yumaklı’dan Geldi: 'Bir İhmal, Sayısız Canlıyı Yok Edebilir' - Resim : 1

Bakan Yumaklı “Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir” diyerek uyardı.

'44 DERECEYİ BULACAK'

Prof. Dr. Orhan Şen de 24-29 Haziran tarihleri arasında sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını belirterek, ‘Dışarı çıkmayın, ciddi bir durum’ uyarısını yapmış, en yüksek sıcaklığın 44 dereceyi bulacağını işaret etmişti.

Meteoroloji’den İstanbul İçin Alarm! Güneşli Havalar Gidiyor, Sağanak Yağmur GeliyorMeteoroloji’den İstanbul İçin Alarm! Güneşli Havalar Gidiyor, Sağanak Yağmur GeliyorGüncel

İstanbullular Dikkat! Sadece Bir Gün Kaldı… İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın, Nefes Kesen Sıcaklar Geliyorİstanbullular Dikkat! Sadece Bir Gün Kaldı… İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın, Nefes Kesen Sıcaklar GeliyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji İbrahim Yumaklı
Son Güncelleme:
Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları
Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti
Mall Of İstanbul'da Büyük Yangın! Mall Of İstanbul'da Büyük Yangın!
Kum Ocağında Feci Kaza: Park Halindeki Kamyon Devrildi, Sürücü Can Verdi Kum Ocağında Feci Kaza: Park Halindeki Kamyon Devrildi, Sürücü Can Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur
Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı