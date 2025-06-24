Türkiye’yi Saracak Sıcak Hava Dalgası İçin Bir Uyarı da Bakan Yumaklı’dan Geldi: 'Bir İhmal, Sayısız Canlıyı Yok Edebilir'

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Meteoroloji’nin Türkiye genelinde yaptığı sıcak hava dalgası uyarısının ardından AKOM’da da İstanbul için bir uyarı yapmış, uyarıda sıcaklığın 37 dereceye kadar yükselebileceği belirtilerek 11.00 ile 16.00 saatleri arasında “Dışarı çıkmayın” denilmişti.

BİR UYARI DA BAKAN YUMAKLI'DAN

Meteoroloji ve AKOM’un uyarısının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan da bir uyarı geldi.

“Yeşil vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı” başlıklı bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı “Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor. Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır Orman Kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız” diye seslendi.

MADDE MADDE HATIRLATTI

Orman yangınlarının önlenmesi için yapılması gerekenleri yeniden hatırlatan Bakan Yumaklı şöyle seslendi: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken, yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak dumanı bile görürsek 112’yi arayalım.

Bakan Yumaklı “Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir” diyerek uyardı.

'44 DERECEYİ BULACAK'

Prof. Dr. Orhan Şen de 24-29 Haziran tarihleri arasında sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını belirterek, ‘Dışarı çıkmayın, ciddi bir durum’ uyarısını yapmış, en yüksek sıcaklığın 44 dereceyi bulacağını işaret etmişti.

🌲YEŞİL VATAN İÇİN ŞİMDİ HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMA ZAMANI



🌡️ Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor.



💪 Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji… pic.twitter.com/U3aStlnvQd — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 24, 2025

Kaynak: Haber Merkezi