Mall Of İstanbul'da Büyük Yangın!

İstanbul Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul'un en işlek alışveriş merkezleri arasında yer alan Mall of İstanbul'un mal kabul bölümünde yangın çıktığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, söndürme çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: İHA

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