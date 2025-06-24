Bedelli Askerlikte Zam Kapıda: Mevcut Ücretten Faydalanmak İçin Son Gün 30 Haziran

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik yapmayı planlayanlar için önemli bir hatırlatma yaptı. Yapılan açıklamada, bedelli askerlik bedelinin 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur maaş katsayısına göre artış göstereceği belirtildi.

Bakanlık, güncel ücret üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar hem başvuru hem de ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

MSB’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

ŞU ANKİ BEDEL NE KADAR?

Şu an bedelli askerlik ücreti 243.013 TL, yoklama kaçağı ve bakaya olanlar için ek ödeme ücreti ise 3.543 TL olarak uygulanıyor.

Bedelli askerlik planı yapanlar için takvim işlemeye başladı. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte ciddi bir artış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi