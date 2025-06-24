Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
Şanlıurfa'da hareket halindeki bir kamyonet bir anda alev topuna döndü. Araç içindeki kişiler hızlıca kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazisinde, güvenlik görevlilerinin kullandığı kamyonet seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü. Araç içerisindekiler can havliyle kendilerini dışarı atarak kurtulmayı başardı.
Yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA