6 Katlı Apartmanda Korku Dolu Anlar…Kapı, Pencereler Parçalandı, Duvarlar Yıkıldı… 10 Ambulans Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri'nde korkunç bir patlama meydana geldi. 6 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, patlamada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

10 AMBULANS GELDİ

Olay sonrası bölgeye 10 ambulans ve 32 sağlık personeli, 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiyeci, 1 zabıta aracıyla 5 Çaycuma zabıta personeli, AFAD'a bağlı 2 araç ve 5 görevli, doğalgaz şirketine bağlı 3 araç ve 10 teknik personel ile 10 polis memuru sevk edildi.

Kaynak: İHA