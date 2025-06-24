6 Katlı Apartmanda Korku Dolu Anlar…Kapı, Pencereler Parçalandı, Duvarlar Yıkıldı… 10 Ambulans Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Zonguldak’ta 6 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ağır 5 kişi yaralandı. Doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama sonrasında kapı ve pencereler parçalandı, duvarlar yıkıldı.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri'nde korkunç bir patlama meydana geldi. 6 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, patlamada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

6 Katlı Apartmanda Korku Dolu Anlar…Kapı, Pencereler Parçalandı, Duvarlar Yıkıldı… 10 Ambulans Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 1

10 AMBULANS GELDİ

Olay sonrası bölgeye 10 ambulans ve 32 sağlık personeli, 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiyeci, 1 zabıta aracıyla 5 Çaycuma zabıta personeli, AFAD'a bağlı 2 araç ve 5 görevli, doğalgaz şirketine bağlı 3 araç ve 10 teknik personel ile 10 polis memuru sevk edildi.

6 Katlı Apartmanda Korku Dolu Anlar…Kapı, Pencereler Parçalandı, Duvarlar Yıkıldı… 10 Ambulans Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Zonguldak Patlama
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