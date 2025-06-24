Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza! 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ta merkez Dulkadiroğlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1003 Sokak ile Garbi Sokak’ın kesişim noktasında kaza meydana geldi. Freni patladığı öne sürülen kamyonet ile 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesesi yapılan yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA