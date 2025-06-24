Otelde Kavga Cinayetle Bitti

Çorum’da bir otelde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Aynı otelde kalan iki genç arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Gökdeniz Sediroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otelde Kavga Cinayetle Bitti
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Çorum’un Karakeçili Mahallesi’nde bulunan bir otelde dün gece saatlerinde çıkan kavgada 19 yaşındaki Gökdeniz Sediroğlu hayatını kaybetti. Aynı otelde farklı odalarda kalan Sediroğlu ile 18 yaşındaki Ferhat K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sediroğlu, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada elinden yaralanan Ferhat K. ise önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Sediroğlu’nun Çorum Halk Eğitimi Merkezi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Cenazesi yarın Abdi Bey Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’na defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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