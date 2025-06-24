Kartalkaya Faciasında Bakanlık Personellerinin Soruşturulmasına Bakan Ersoy'dan İzin Çıkmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kartalkaya faciasına ilişkin soruşturmada, bakanlık personellerinin soruşturulmasına izin vermediği ortaya çıktı. Faciada 78 vatandaş hayatını kaybetmişti.

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Kartalkaya Faciasında Bakanlık Personellerinin Soruşturulmasına Bakan Ersoy'dan İzin Çıkmadı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaş hayatını kaybetmiş 133 kişi de yaralanmıştı. Yangında sorumluluk tartışmaları sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bakanlık personelleri için soruşturma izni vermedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de meydana gelen yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda “otelin işletme belgesini veren ve onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından birinci derecede etkili oldukları'' değerlendirmesi gerekçe gösterilerek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkililer hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Kartalkaya Faciasında Bakanlık Personellerinin Soruşturulmasına Bakan Ersoy'dan İzin Çıkmadı - Resim : 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, dönemin Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çınar Çavuş, Daire Başkanlığı görevini yürüten Elçin Şimşek Öncü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı ve Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent Kırcan, Başkontrolörler Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz ile dönemin Stajyer Kontrolörü Ezgi Denerve Stajyer Kontrolör Abdülkadir Eren hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu uyarınca soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

İddianame kapsamında dosyada şüpheli olan Bolu Valiliği’ne bağlı İl Özel İdaresi yetkililerinin tamamı, denetimin Kültür Bakanlığı’nın yetkisinde olduğu iddiasını dile getirmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı faciaya ilişkin başlattığı soruşturmada 32 kişi hakkında dava açmış ve iddianamede 13 kişi için 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

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Kaynak: ANKA

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Kartalkaya Kayak Merkezi Yangın
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