En Çok Kullanılan Uygulamaydı: WhatsApp Ücretli Oluyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor. WhatsApp'ta uygulamasında artık reklam gösterimi ve ücretli abonelik temelli yeni özellikler olacak.

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En Çok Kullanılan Uygulamaydı: WhatsApp Ücretli Oluyor
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Teknoloji devi Meta, WhatsApp'ta yeni bir döneme girildiğini duyurdu. Şirket, artık uygulamasında reklam gösterimi ve abonelik temelli yeni özellikler hayata geçireceğini ilk ağızdan açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Meta'nın reklam hedeflemeleri yalnızca ülke, şehir, dil, takip edilen kanallar ve uygulama içi reklam etkileşimleri gibi gizlilik odaklı verilere dayanarak yapılacak.

Kullanıcıların kişisel mesajları, aramaları ve grup sohbetleri uçtan uca şifreli kalmaya devam edecek. Telefon numarası veya mesaj içeriği gibi kişisel veriler reklam amacıyla kullanılamayacak. Reklamlar, uygulamanın "Güncellemeler" sekmesi üzerinden gösterilecek. Aynı sekmede işletmeler ve içerik üreticileri için kanal öne çıkarma ve ücretli abonelik seçenekleri de sunulacak. Meta, bu adımla yıllık 160 milyar doları aşan reklam gelirine WhatsApp’ın da katkı sağlamasını hedefliyor.

En Çok Kullanılan Uygulamaydı: WhatsApp Ücretli Oluyor - Resim : 1

FACEBOOK VE INSTAGRAM İLE ENTEGRE TASARLANDI

Güncellemeler sekmesindeki reklam alanı, "Meta Business Manager" üzerinden planlanan kampanyalarla doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulanıyor. WhatsApp'taki reklam modeli, Facebook ve Instagram'daki hedefleme altyapısıyla entegre biçimde tasarlandı. Reklam verenler, mevcut kampanya yapılarını WhatsApp'a taşıyabilecek ve kullanıcı segmentasyonunu lokasyon, yaş, cinsiyet, dil, cihaz türü gibi demografik özelliklerin yanı sıra ilgi alanları ve davranışsal etkileşimlere göre özelleştirebilecek.

Meta Business'ın partneri Boosmart'ın Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, WhatsApp'ın, markaların bugüne kadar en özel kaldığı alanlardan birine girdiğini belirten Ünlüsoy, "Bu reklam modeli, yalnızca bir medya satın alma fırsatı değil, kullanıcıyla doğrudan, kişiselleştirilmiş ve düşük eşik değerli bir temas kurma imkanı sunuyor. Bu da dijital pazarlamada sadakat, geri dönüş oranı ve mikro hedeflemede yeni bir boyut demek" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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