Yaren'in Şüpheli Ölümü... 9 Aylık Hamile Olan 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’da "dini nikah" adı altında cinsel istismara maruz bırakılan 17 yaşındaki Yaren Erkaplan, evinde ağır yaralı halde bulundu. 9 aylık hamile olan Yaren hastanede hayatını kaybederken, tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.

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Yaren'in Şüpheli Ölümü... 9 Aylık Hamile Olan 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kız çocuklarının evlendirilmesi Türkiye'nin en temel sorunlarından biri haline gelirken, çocuk ve kadınlara yönelik sistematik şiddet ve istismar son bulmuyor. Son olarak Diyarbakır’da, 9 aylık hamile olan 17 yaşındaki kız çocuğu Yaren Erkaplan hayatını kaybetti.

Lice ilçesi Yeşilburç Mahallesi’ndeki apartman dairesinde yaşanan olayda, 16 yaşındayken D.S. (23) ile "dini nikah" adı altında beraber yaşamaya zorlanan 9 aylık hamile Yaren Erkaplan'ın, evinde yalnız olduğu sırada D.S'ye ait tabancayı başına dayayıp ateş ettiği iddia edildi. D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anladığını öne sürerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yaren'in Şüpheli Ölümü... 9 Aylık Hamile Olan 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 1

'YAREN BASKI ALTINDAYI, DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORDU'

İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı ağır yaralı olarak buldu. Lice Devlet Hastanesi’ne, oradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İsminin belirtilmesini istemeyen bazı aile yakınları, D.S'nin Yaren’e çok baskı uyguladığını, evden dışarıya çıkmasına izin vermediğini, bunalıp bu yüzden yaşamına son vermiş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Diyarbakır Çocuk
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