Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Görüşecek! Saat Belli Oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump bugün NATO Zirvesi kapsamında bulundukları Lahey'de yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirecek.

Bu görüşme Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yüz yüze görüşme olacak.

TRUMP'TAN 'ATEŞKES' ÇIKIŞI

Trump, İsrail ve İran'ın ateşkesi ihlal ettiği ve İsrail'e "O bombaları atmayın, pilotlarınızı eve getirin" ifadelerini kullandıktan sonra Beyaz Saray bahçesinden başkanlık helikopteri Marine One'a bindi ve ardından Air Force One uçağına binerek Lahey'e doğru yola çıktı.

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