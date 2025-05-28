Gizliliğe Önem Veren Kullanıcılar Dikkat! WhatsApp'tan Çifte Yenilik: Bu Özellikler Çok Konuşulacak

WhatsApp, gizlilik ve kullanım kolaylığına odaklanan iki büyük yenilikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma platformu, hem içerik yönetimini kolaylaştıracak yeni bir medya merkezi hem de kullanıcı adıyla numarasız iletişim özelliğini test etmeye başladı. Bu gelişmeler, özellikle güvenlik ve pratiklik arayan kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

TÜM MEDYA TEK MERKEZDE TOPLANIYOR

WABetaInfo'ya göre WhatsApp Web kullanıcılarına yönelik geliştirilen Sohbet Medya Merkezi, bir sohbet içinde paylaşılan tüm görsel, video, GIF, belge ve bağlantıları tek bir ekranda sunacak. Kullanıcılar, artık her konuşmayı ayrı ayrı açmadan tüm medya içeriklerine kolayca erişebilecek.

Yeni merkez, WhatsApp Web'in kenar çubuğuna entegre edilecek ve içeriği gönderene, gönderim tarihine ve dosya büyüklüğüne göre filtreleme seçenekleri sunacak. Ayrıca birden fazla öğeyi seçip topluca yönetme imkânı sağlayacak çoklu seçim özelliği de bu merkezle birlikte gelecek.

Bu özellikle, medya dosyalarını bulmak, paylaşmak veya silmek çok daha hızlı ve kullanıcı dostu bir hale gelecek.

NUMARASIZ İLETİŞİM

Bir diğer devrim niteliğindeki özellik ise kullanıcı adıyla iletişim kurma imkanı. WhatsApp'ın beta sürümünde test edilen bu yenilik sayesinde kullanıcılar, Instagram veya Telegram'dakine benzer şekilde, telefon numarası vermeden sadece kullanıcı adı ile mesajlaşabilecek.

Kullanıcılar, diledikleri takdirde profil ayarlarından kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Bu isim, arama çubuğuna yazılarak kolayca bulunabilecek. Özellikle grup sohbetleri, iş görüşmeleri ya da tanımadık kişilerle iletişim kurulması gereken durumlarda, kişisel bilgilerin gizliliği korunacak.

EKSTRA GÜVENLİK

Yeni sistemin bir diğer güvenlik katmanı ise PIN koruması olacak. Kullanıcılar, belirledikleri kullanıcı adına özel bir PIN ekleyebilecek. Bu PIN sayesinde yalnızca sizinle iletişim kurmasına izin verdiğiniz kişiler, sizi kullanıcı adınızla bulabilecek. Böylece spam ve istenmeyen mesajlara karşı güçlü bir önlem alınmış olacak.

Her iki özellik de şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısı tarafından test ediliyor. WhatsApp, test sürecinin ardından özellikleri kademeli olarak tüm kullanıcılara sunmayı planlıyor. Kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak yakın zamanda geniş çapta kullanıma açılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi