Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama! 500 İşçi Çalışıyordu

Çin'in Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Fabrikada 500 işçinin çalıştığı öğrenildi.

Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama! 500 İşçi Çalışıyordu

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki Veyfang şehrindeki sanayi sitesinde yer alan Gaomi Youdao Kimya Şirketi'ne ait fabrikada bir patlama oldu.

Yakın çevrede şiddetli şekilde hissedilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü. Yerel itfaiye birimlerinden 230 personel yangını söndürmek üzere bölgeye sevk edildi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtilirken, henüz can kaybı ve yaralılara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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