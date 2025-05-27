İsrail Katliamlarını Artırdı! Gazze'de Can Kaybı 54 Bini Aştı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ni hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 54 bin 56'ya çıktı.

İsrail Katliamlarını Artırdı! Gazze'de Can Kaybı 54 Bini Aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 163 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 901 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 88 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 56'ya, yaralıların sayısının da 123 bin 129'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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