Almanya Başbakanı'ndan İsrail'e Gazze Tepkisi: 'Meşrulaştırılamaz'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e tepki gösterdi. Merz, “Sivil halka, son günlerde giderek artan bir şekilde olduğu gibi, bu derece zarar vermek, Hamas terörizmiyle mücadele olarak meşrulaştırılamaz” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı'ndan İsrail'e Gazze Tepkisi: 'Meşrulaştırılamaz'

İsrail’in Gazze Şeridi’ne insanlık dışı saldırıları sürerken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Merz, "Uluslararası hukukun ihlal edildiği durumlarda, Almanya ve Almanya Başbakanı da bu konuda bir şeyler söylemelidir” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’da düzenlenen bir forumda konuştu. Merz, İsrail'in Gazze'deki amacını artık anlamadığını belirterek, “Sivil halka, son günlerde giderek artan bir şekilde olduğu gibi, bu derece zarar vermek, Hamas terörizmiyle mücadele olarak meşrulaştırılamaz” dedi.

Merz, bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapmayı planladığını ve ona ‘aşırıya kaçmamasını’ söyleyeceğini vurgulayarak, “Ancak, uluslararası hukukun ihlal edildiği, sınırların aşıldığı durumlarda, Almanya ve Almanya Başbakanı da bu konuda bir şeyler söylemelidir” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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