İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Ev ve Çiftlik Yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bin metrekarelik koyun çiftliğini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna ait buldozerler, Beytüllahim'in doğusundaki Halayel el-Luz bölgesinde iki katlı bir evi ve bin metrekarelik bir koyun çiftliğini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı" ifadelerine yer verdi.

Bericiyye, İsrail'in "Filistin halkına baskı yapma ve onları göçe zorlama" amacıyla yıkımı gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail, nisan ayında Batı Şeria'da 96'sı içinde yaşayanların bulunduğu ev olmak üzere Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA