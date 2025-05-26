Malta'dan 'Filistin' Kararı! Devlet Olarak Tanıyacaklar

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin haziran ayında Filistin’i resmen devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Abela, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına tepki göstererek, Filistin’i tanıma kararının "ahlaki bir sorumluluk" olduğunu söyledi.

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Malta'dan 'Filistin' Kararı! Devlet Olarak Tanıyacaklar

Malta Başbakanı Robert Abela, Valletta’da düzenlenen İşçi Partisi etkinliğinde konuşma yaptı. Abela, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sürdüğünü işaret ederek, "Gazze’deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız" ifadelerini kullandı.

Filistin’i tanıma kararının "ahlaki bir sorumluluk" olduğunu vurgulayan Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını belirtti. Abela, “Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir” dedi.

'MALTA SİZİ KARŞILAMAYA HAZIR'

Abela, ayrıca Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde görev yaparken İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar’a Malta’da sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını açıkladı. Abela, “Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, sizi kendi vatandaşı gibi görmeye hazır” diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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