Gazze'de Can Kaybı 54 Bine Dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 38 ölü ve 204 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 785 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 756 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 939'a, yaralıların sayısının da 122 bin 797'ye yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: AA