Batı Şeria’ya Saldırı! 2 Filistinli Yaralı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Burukin beldesinde pazar sabahı düzenlenen saldırıda İsrailliler bir evi ateşe verdi. Yaralanan iki Filistinli gençten birinin İsrail ordusuna ait bir askeri cipin çarpması sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırılırken, diğeri ise fanatik Yahudiler tarafından darba maruz kaldığı ve olay yerinde tedavi edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, aynı bölgede 22 Mayıs akşamı da benzer bir saldırı gerçekleşmişti. Yerleşimciler, çok sayıda Filistinliye ait aracı ateşe vermiş ve bazı evleri yakmaya teşebbüs etmişti. Bu olayda 8 kişi yanık yaralarıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Burukin beldesi, 14 Mayıs sonrasında yaklaşık 9 gün süren İsrail saldırılarına sahne olmuştu. Bu süreçte bir Filistinli öldürülmüş, çok sayıda ev baskına uğrayarak askeri karargahlara dönüştürülmüş ve birçok genç gözaltına alınmıştı. İsrail ordusu saldırıyı, bir kişinin öldüğü ve eşinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen zanlıyı yakalamaya yönelik olduğunu ilan etmişti.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından da yerleşimcilerin saldırıları devam etti. Bu saldırılarda ev ve araçlar yakıldı, ayrıca beldeye ait onlarca dönüm tarım arazisi buldozerlerle tahrip edildi.

Kaynak: AA