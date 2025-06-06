Kurban Etinde Sessiz Tehlike! En Büyük Hata Ortaya Çıktı, Meğer Bunu Yapmak Zehirliyormuş

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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban bayramında etin nasıl muhafaza edilmesine dair uyarılarda bulundu. Yardımcı, kurban etinin doğru koşullarda saklanmamasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Özellikle kesim sonrası yapılan en yaygın hatalardan birine dikkat çeken Yardımcı, “Etin sıcaklığı ve poşetin havasızlığı birleşince et yanıyor, yeşeriyor ve bu durum insanı zehirlenmeye kadar götürebilir" dedi. Etin ilk olarak serin, hava alan bir yerde bekletilmesi gerektiğini söyleyen Yardımcı, bu sürecin eti hem daha sağlıklı hale getireceğini hem de lezzetini artıracağını belirtti.

O İŞLEMİN 2-3 SAATTE BİR YAPILMASI GEREKİYOR

Kurban etini hemen dondurmak yerine öncelikle dinlendirmek gerektiğini aktaran Yardımcı, özellikle imkanı olanların bu işlemi kasapların dolaplarında yaptırabileceğini dile getirdi. Yardımcı, “Etler üst üste gelmeyecek şekilde 2-3 saatte bir ters düz edilmeli. Bunun yapılmasındaki en büyük fayda üzerindeki bakterileri atması ve eti yumuşak yapması" ifadelerini kullandı.

'POŞETLE DOLABA KOYMAYIN'

Evde et saklamak zorunda olanlara da pratik öneriler sunan Yardımcı, doğru saklama yönteminin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Eti ayırdıktan sonra poşetle dolaba koymayın. Ağzı açık plastik kaplarda veya buzdolabı kasalarında saklayın. Derin donduruculara konulacaksa eğer et dinlendirildikten sonra, buzdolabı poşetlerine dikkatli yerleştirin. Ayrıca ihtiyaca göre parçalayıp tüketilecek miktarda dondurun" dedi.

Yardımcı, kurban etinin işlenmesinin de uzmanlık gerektirdiğini hatırlatarak, bu konuda kasaplara güvenilmesi gerektiğini söyledi. Yardımcı, şöyle konuştu: "Kasaplar profesyonelce işler. Vatandaş evde kendi parçalamaya kalkarsa daha çok fire verir, et çöpe gider ya da bu işlem sırasında kişi elini kesebilir. Ustaysa yapabilir ama değilse kasaba götürmek daha bereketli olur.”

KURBAN NASIL SEÇİLMELİ?

Kurbanlık hayvan seçimiyle ilgili de uyarılarda bulunan Yardımcı, ibadet bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşını doldurmamış hayvan kurban olmaz. Dinimiz zorlama yapmaz, gücün varsa kes diyor. Gösteriş için değil ibadet için yapılmalı. Belediyelerin belirlediği yerlerde veteriner kontrolünde kesim yapılmalı" uyarısında bulundu.

'VATANDAŞLAR SİPARİŞLE KURBANA DİKKAT ETSİN'

Son olarak siparişle alınan kurbanlıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yardımcı, bazı olumsuz örneklerle karşılaştıklarını söyledi. Yardımcı, “Bayramın ilk günü elimize gelen etler arasında kurban eti gibi görünmeyen vakalar oldu. Küçükbaş hayvanı 'mini koç' diye satıyorlar. Böyle bir şey olmaz, 'mini koç' diye bir terim yok. Vatandaşlar bu konuda dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA