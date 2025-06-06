Ünlü Çift Yazı Getirdi, Tatilden İlk Fotoğraf Geldi

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Uzun süredir yaşadıkları aşklarıyla kendilerinden söz ettiren DJ Faruk Sabancı ve oyuncu Esra Bilgiç yazı resmen getirdi. Ünlü çift tatile çıkarken, ilk kareleri de paylaştı.

Sevgilisi Faruk Sabancı ile verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan Esra Bilgiç’e yorum ve beğeni yağdı.

Uzun süredir birlikte olsalar da gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, aşklarıyla sevenlerine parmak ısırtmaya devam ediyor.

Tatilinden fotoğraflar paylaşmaya başlayan Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile bir pozunu da paylaştı. Çiftin pozları sosyal medyada gündem olurken, beğeni ve yorum yağdı.

İkilinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmasının ardından, çok sık muhatap oldukları, “Ne zaman evleneceksiniz?” sorusu da yeniden gündeme geldi. Çiftin sevenleri, “Birbirinize çok yakışıyorsunuz”, “Çok tatlılar” gibi pek çok yorumda bulundu.

Sabancı ailesinin üyelerinden olan Faruk Sabancı, geçmişte yaptığı bir açıklamada, evlenmek isteyip istemediğine yönelik soruya çok net bir yanıt vermiş ve "Tabii ki doğru zamanda. Tabii ki ben de yuva kurmak istiyorum" demişti.