İstanbul’da Kurban Bayramı’nda Mezarlıklar Doldu Taştı

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Kurban Bayramı’nın ilk günü, İstanbul’da yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Arnavutköy’deki Boğazköy Memba Mezarlığı da bu yoğunluğun gözlemlendiği yerlerden biri oldu. Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve bayramın manevi atmosferini yaşadı.

Arnavutköy Asri Mezarlık’ta yaşanan kalabalık, dron kamerasıyla havadan kaydedildi. Görüntüler, bayramın ilk gününde mezarlıklara olan ilgiyi ve vatandaşların yakınlarına olan bağlılığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA