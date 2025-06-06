Parasını Alamadı, İş Yerinin Önünde Kendini Yakmak İstedi! Benzin Döktü ve...
Pendik’te eski iş yerinden alacağını tahsil edemediğini iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Polis tarafından ikna edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.
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Pendik’te, Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak’ta bulunan bir iş yerinin önünde bugün saat 10.00 sıralarında dramatik bir olay yaşandı. İddiaya göre, eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını öne süren N.A. adlı kadın, üzerine benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından N.A.’yı sakinleştirmeyi başardı. Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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