Bayram Buruk Başladı: Deprem Şehitliğine Hüzünlü Ziyaret

Hatay'da Kurban Bayramı, bu yıl da buruk başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları başında dualar okundu, gözyaşları sel oldu. Yakınlarını kaybedenler, sevdiklerini ilk günkü özlemle andı.

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6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da, Kurban Bayramı buruk başladı. Bayram sabahı, Antakya’nın Narlıca Mahallesi’ndeki deprem şehitliği, sevdiklerini kaybeden vatandaşların akınına uğradı.

Bayram Buruk Başladı: Deprem Şehitliğine Hüzünlü Ziyaret - Resim : 1

Mezar başında çiçek bırakan, Kur’an okuyan ve şeker dağıtan aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti. Gözyaşlarının dinmediği şehitlikte, bayramın hüznü derinden hissedildi. Sessizlik zaman zaman ağıtlarla ve dua sesleriyle bölündü.

Bayram Buruk Başladı: Deprem Şehitliğine Hüzünlü Ziyaret - Resim : 2

Depremde eşi ve üç çocuğunu yitiren Mehmet Keleş, her bayram mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Eşi, 2 kızı ve 1 oğlunun 6 Şubat depremlerinde şehit olduğunu söyleyen Keleş, “Rabbim nasip ederse, cennette kavuşacağız. Duygularımız hala aynı. İlk günkü özlemle buraya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayram Buruk Başladı: Deprem Şehitliğine Hüzünlü Ziyaret - Resim : 3

Ziyaretçiler arasında çocuklarını, eşini ya da ebeveynlerini kaybeden birçok kişi vardı. Bu bayram da umutla değil, hüzünle anıldı.

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Kaynak: DHA

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