Bir Bayram Klasiği! Gelenek Bozulmadı... Acemi Kasaplar Acilleri Doldurdu

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Kurban Bayramı’nın ilk gününde, namazın ardından kurbanlıklarını kesmek için kesim alanlarına akın eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Ancak her bayram olduğu gibi bu bayramda da kesim sırasında yaşanan kazalar dikkat çekti.

Dikkatsizlik ve deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş, kesim esnasında çeşitli yerlerinden yaralandı. Yetkililer, kurban kesimi sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve deneyimli kişilerce işlem yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Yaralanan vatandaşların bir kısmı hastanelere başvururken, kesim alanlarında sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu bildirildi. Günün ilk 'acemi kasap' haberleri ise Samsun, Düzce, Malatya, Bursa'dan geldi.

Kaynak: İHA