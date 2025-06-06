Bir Bayram Klasiği! Gelenek Bozulmadı... Acemi Kasaplar Acilleri Doldurdu

Kurban Bayramı namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşanırken, dikkatsizlik ve deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş yaralandı.

Son Güncelleme:
Bir Bayram Klasiği! Gelenek Bozulmadı... Acemi Kasaplar Acilleri Doldurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, namazın ardından kurbanlıklarını kesmek için kesim alanlarına akın eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Ancak her bayram olduğu gibi bu bayramda da kesim sırasında yaşanan kazalar dikkat çekti.

Bir Bayram Klasiği! Gelenek Bozulmadı... Acemi Kasaplar Acilleri Doldurdu - Resim : 1

Dikkatsizlik ve deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş, kesim esnasında çeşitli yerlerinden yaralandı. Yetkililer, kurban kesimi sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve deneyimli kişilerce işlem yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Bir Bayram Klasiği! Gelenek Bozulmadı... Acemi Kasaplar Acilleri Doldurdu - Resim : 2

Yaralanan vatandaşların bir kısmı hastanelere başvururken, kesim alanlarında sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu bildirildi. Günün ilk 'acemi kasap' haberleri ise Samsun, Düzce, Malatya, Bursa'dan geldi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
‘Köyden Geldi’ Tuzağı! Yol Kenarındaki Ürünler Ne Kadar Güvenli? Uzmanından Hayati Uyarı ‘Köyden Geldi’ Tuzağı! Yol Kenarındaki Ürünler Ne Kadar Güvenli? Uzmanından Hayati Uyarı
Kadınlar İçin Uzun Ömürlü Bir Yaşamın Sırrı Meğer Bu Diyette Gizliymiş Kadınlar İçin Uzun Ömürlü Bir Yaşamın Sırrı Meğer Bu Diyette Gizliymiş
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Sabahı Vatandaşlara ‘Trafik Kuralları’ Uyarısı Bakan Yerlikaya'dan ‘Trafik Kuralları’ Uyarısı
Günün Şanslı Burcu Belli Oldu Günün Şanslı Burcu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde
Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor
Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı: Bahar Candan 'Ablam Ölüyor' Diyerek Yardım İstedi Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı: Bahar Candan 'Ablam Ölüyor' Diyerek Yardım İstedi
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var