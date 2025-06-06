Bakan Yerlikaya'dan Bayram Sabahı Vatandaşlara ‘Trafik Kuralları’ Uyarısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, vatandaşlara ‘trafik kurallarına uyalım’ uyarısında bulundu. Bakan Yerlikaya, "Yolun sonu bayram olsun" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Sabahı Vatandaşlara ‘Trafik Kuralları’ Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Bayram namazı sonrası basın mensuplarına konuşan Bakan Yerlikaya, bütün vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Gazze ve Filistin'deki Müslümanların bayramını da kutlayan Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz" dedi.

'TRAFİK KURALLARI YAŞATIR'

Güvenlik için çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutlayan Yerlikaya, vatandaşlara"Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı Öncesi Trafikte Yeni Dönem! 81 İlde Uygulanmaya Başlandı! Bakan Yerlikaya DuyurduKurban Bayramı Öncesi Trafikte Yeni Dönem! 81 İlde Uygulanmaya Başlandı! Bakan Yerlikaya DuyurduGüncel
Bayramda Trafiğe Sıkı Kıskaç: 81 İlde Devrede Olacak! Radar, Gizli Yolcu, Drone, Kısıtlama…Bayramda Trafiğe Sıkı Kıskaç: 81 İlde Devrede Olacak! Radar, Gizli Yolcu, Drone, Kısıtlama…Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
Kahvaltı Alışkanlığı ve Bu Meyveler Diyabeti Ortaya Çıkarıyor! Uzmanı 'Kesinlikle Uzak Durun' Diye Uyardı Kahvaltı Alışkanlığı ve Bu Meyveler Diyabeti Ortaya Çıkarıyor! Uzmanından Kritik Uyarı
Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor
‘Köyden Geldi’ Tuzağı! Yol Kenarındaki Ürünler Ne Kadar Güvenli? Uzmanından Hayati Uyarı ‘Köyden Geldi’ Tuzağı! Yol Kenarındaki Ürünler Ne Kadar Güvenli? Uzmanından Hayati Uyarı
CHP Lideri Özel’den Sert Çıkış! ’47 Yıllık Sabrımızı 47 Gün Gösteremediler’ CHP Lideri Özel’den AKP'ye '47 Gün' Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde
Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor
Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı: Bahar Candan 'Ablam Ölüyor' Diyerek Yardım İstedi Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı: Bahar Candan 'Ablam Ölüyor' Diyerek Yardım İstedi
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var