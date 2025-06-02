Bayramda Trafiğe Sıkı Kıskaç: 81 İlde Devrede Olacak! Radar, Gizli Yolcu, Drone, Kısıtlama…

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı, kapsamlı tedbirleri devreye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayınında alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayram öncesi ve dönüş sürecinde trafik yoğunluğuna dikkat çeken Bakan Yerlikaya, “Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için, trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor. 81 valiliğe talimatları gönderdik” diyerek, şehir içi ve şehirlerarası trafiğe dair tüm risklerin önlenmesine yönelik planlamaların tamamlandığını belirtti.

'RADAR KONTROLLERİ ARTTIRILDI'

Bayram süresince radar kontrollerinin artırıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Havadan trafik denetimlerini de yapıyoruz. 6 bin 339 saat hava araçları ile denetim yapılacak. 37 ilde helikopter ve cayrokopter ve 81 ilde drone ile denetimler yapılıyor" dedi.

'GİZLİ YOLCU' DENETİMİ DEVREDE

Şehirler arası otobüslerde uygulanan ‘gizli yolcu’ denetiminin devam edeceğini ifade eden Bakan, bu uygulamanın yol güvenliğine olumlu katkılar sunduğunu belirtti. Ayrıca otobüs terminallerinde polis başmüfettişlerinin görevlendirildiğini söyledi.

TRAFİK MAGANDALARINA REKOR CEZALAR

Bayram süresince artış gösteren asayiş sorunlarına karşı da cezai yaptırımlar artırıldı. Bakan Yerlikaya, özellikle hız, makas atma, kırmızı ışık ihlali ve ters yönde araç kullanımına karşı ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Makas atmak dediğimiz şey bir cinayet. Kendini F1 pistinde sanıyorlar, bunun cezası 90 bin lira ve 60 gün sürücü belgesi alınıp 60 gün araç trafikten men ediliyor. Bir kişi araçtan inip kavga ederse 180 bin lira ceza 60 gün ehliyet alımı 60 gün araç bağlaması yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ambulans ve itfaiye gibi acil müdahale araçlarına yol vermeyen sürücülere yönelik ceza 46 bin TL olarak belirlendi. Bu kişilerin araçlarına ve ehliyetlerine de geçici el konulacak.

ÇAKARLI ARAÇLARA SIFIR TOLERANS

Kamuda sıkça gündeme gelen çakarlı araçlar da İçişleri Bakanlığı’nın radarında. Yerlikaya, yasa dışı şekilde çakar kullanan araçlara yönelik ceza miktarının 6.439 TL’den 138.772 TL’ye çıkarıldığını ifade ederek, “Bu kural ihlalinde kim olursa olsun cezasını keseceğiz,” dedi.

AĞIR TAŞITLARA BAYRAMDA KISITLAMA

Yoğunluğu azaltmak amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yerlikaya, "4 Haziran 2025 Çarşamba saat 16 ile 6 Haziran Cuma saat 11'e kadar trafiği seyreltme açısından kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade edilmeyecek. Yani ağır taşıtlara bu zaman aralığında bir kısıtlama olacak"

MOTOSİKLET KAZALARINDA KORKUTAN ARTIŞ

Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarına da özel bir başlık açtı. 2019'da günlük ortalama can kaybı 2,9 iken, 2024'te bu rakamın 4,3’e çıktığını vurguladı. Bu artışta koruyucu ekipman eksikliğinin büyük rol oynadığını belirtti. Yerlikaya konuya ilişkin ise şunları söyledi: “Burada kask ile ilgili ciddi sorun var. Motosiklet kullanıcıları çok iyi bilir ki siz kask takmak zorundasınız. Koruyucu ekipmanların en önemlisi kask, bot, eldiven vs. Kask kullanmamanın cezası birinci kez 2 bin 500 lira, ikinci kez 5 bin lira, üçüncü kez ise 10 bin lira.”

Kaynak: A Haber