Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi kapsamında, bu belgelerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler yasal olarak geçerliliğini yitirecek.

Kaynak: AA

Ehliyet Trafik
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Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek - Resim: 1

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, 31 Temmuz’a kadar yalnızca 15 TL ödeme yaparak bu işlemi tamamlayabiliyor. Ancak bu tarihten sonra ücrette büyük bir artış yaşanacak. 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı sürücü belgelerinin yenileme bedeli 7.438 TL olacak.

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Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek - Resim: 2

YOĞUNLUK UYARISI: BAŞVURUYU SON GÜNE BIRAKMAYIN

Yetkililer, yaşanabilecek yoğunluk ve randevu sıkıntısına karşı vatandaşları uyarıyor. Başvuru işlemlerinin son günlere bırakılmaması, mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

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Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek - Resim: 3

YENİLEME İŞLEMİ 5 ADIMDA TAMAMLANIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, eski sürücü belgesi 5 adımda kolayca yenilenebiliyor:

1- RANDEVU OLUŞTURMA

NVİ internet portalı, Alo 199 çağrı merkezi ya da NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu alınması gerekiyor.

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Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek - Resim: 4

2- BELGELERİN HAZIRLANMASI

Başvuru sırasında; eski ehliyet, 15 TL ödeme dekontu (13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı), geçerlilik süresi 2 yıl olan sağlık raporu ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU

Randevu alınan nüfus müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapılıyor. Randevusuz başvuru da mümkün olmakla birlikte, uzun bekleme süreleri nedeniyle randevu öneriliyor.

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Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek - Resim: 5

4- GEÇİCİ BELGEYLE ARAÇ KULLANIMI

Başvuru sonrası ehliyet kişiselleştirilme sürecine giriyor. Bu süreçte, vatandaşlar e-Devlet ya da nüfus müdürlüklerinden aldıkları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- YENİ EHLİYETİN TESLİMATI

Yeni sürücü belgesi PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirtilen adrese gönderiliyor. Teslim süresi il merkezlerinde 1 gün, diğer illerde 2 gün, ilçelerde ise 4 gün olarak öngörülüyor.

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Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek - Resim: 6

31 TEMMUZ ÖNCESİ İŞLEM YAPAN KÂRLI ÇIKACAK

Sadece 15 TL karşılığında yapılan yenileme işleminin ardından, 1 Ağustos itibarıyla ortaya çıkacak yüksek maliyet göz önüne alındığında, vatandaşların işlemlerini bir an önce tamamlaması önem kazanıyor.

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