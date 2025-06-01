Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek
Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi kapsamında, bu belgelerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler yasal olarak geçerliliğini yitirecek.
Kaynak: AA
Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, 31 Temmuz’a kadar yalnızca 15 TL ödeme yaparak bu işlemi tamamlayabiliyor. Ancak bu tarihten sonra ücrette büyük bir artış yaşanacak. 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı sürücü belgelerinin yenileme bedeli 7.438 TL olacak.
YOĞUNLUK UYARISI: BAŞVURUYU SON GÜNE BIRAKMAYIN
Yetkililer, yaşanabilecek yoğunluk ve randevu sıkıntısına karşı vatandaşları uyarıyor. Başvuru işlemlerinin son günlere bırakılmaması, mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.
YENİLEME İŞLEMİ 5 ADIMDA TAMAMLANIYOR
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, eski sürücü belgesi 5 adımda kolayca yenilenebiliyor:
1- RANDEVU OLUŞTURMA
NVİ internet portalı, Alo 199 çağrı merkezi ya da NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu alınması gerekiyor.
2- BELGELERİN HAZIRLANMASI
Başvuru sırasında; eski ehliyet, 15 TL ödeme dekontu (13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı), geçerlilik süresi 2 yıl olan sağlık raporu ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf talep ediliyor.
3- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU
Randevu alınan nüfus müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapılıyor. Randevusuz başvuru da mümkün olmakla birlikte, uzun bekleme süreleri nedeniyle randevu öneriliyor.
4- GEÇİCİ BELGEYLE ARAÇ KULLANIMI
Başvuru sonrası ehliyet kişiselleştirilme sürecine giriyor. Bu süreçte, vatandaşlar e-Devlet ya da nüfus müdürlüklerinden aldıkları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.
5- YENİ EHLİYETİN TESLİMATI
Yeni sürücü belgesi PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirtilen adrese gönderiliyor. Teslim süresi il merkezlerinde 1 gün, diğer illerde 2 gün, ilçelerde ise 4 gün olarak öngörülüyor.
31 TEMMUZ ÖNCESİ İŞLEM YAPAN KÂRLI ÇIKACAK
Sadece 15 TL karşılığında yapılan yenileme işleminin ardından, 1 Ağustos itibarıyla ortaya çıkacak yüksek maliyet göz önüne alındığında, vatandaşların işlemlerini bir an önce tamamlaması önem kazanıyor.