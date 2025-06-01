Ehliyet Yenilemede Geri Sayım Başladı! Bu Tarihi Kaçıran 15 Lira Yerine 7 Bin Lira Ödeyecek

4- GEÇİCİ BELGEYLE ARAÇ KULLANIMI

Başvuru sonrası ehliyet kişiselleştirilme sürecine giriyor. Bu süreçte, vatandaşlar e-Devlet ya da nüfus müdürlüklerinden aldıkları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- YENİ EHLİYETİN TESLİMATI

Yeni sürücü belgesi PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirtilen adrese gönderiliyor. Teslim süresi il merkezlerinde 1 gün, diğer illerde 2 gün, ilçelerde ise 4 gün olarak öngörülüyor.