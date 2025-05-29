Bakan Ali Yerlikaya Yeni Uygulamayı Duyurdu: Bunu Yapan Ehliyetini Rüyasında Görecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen yeni düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan değişikliklerle birlikte birçok trafik kuralının ihlaline yönelik cezalar sertleştirildi. Özellikle ehliyet iptali ve yüksek para cezaları dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulamaya göre, herhangi bir zorunluluk bulunmaksızın kaza mahallini terk eden sürücüler ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu kişiler için 46 bin TL para cezası kesilecek, ehliyetlerine ise 2 yıl boyunca el konulacak. Ayrıca, bu ihlale 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası da eşlik edebilecek.
HIZ SINIRINI AŞANLARA KADEMELİ CEZA GELİYOR
Hız limitlerini ihlal eden sürücülere yönelik cezalar da yeniden düzenlendi. Özellikle 76 km/saat ve üzeri hız aşımında bulunanlara 20 bin TL ceza kesilecek, ayrıca 30 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak. Hız sınırını her 5 kilometrede bir aşan sürücüler için cezalar kademeli olarak artacak.
TERS YÖNDE GİDENLER TRAFİKTEN MEN EDİLECEK
Ters yönde araç kullanan sürücülere yönelik cezalar da ağırlaştırıldı. Bu ihlal, bulunduğu yol türüne göre 10 bin TL ile 90 bin TL arasında para cezası ile sonuçlanacak. Şehirlerarası otoyollarda ters yönde ilerleyen sürücüler, 90 bin TL para cezasının yanı sıra 60 gün süreyle ehliyetlerini kaybedecek. Ayrıca, araç da 60 gün süreyle trafikten men edilecek.
AMBULANS VE İTFAİYEYE YOL VERMEYENİN EHLİYETİNE EL KONULACAK
Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans veya itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücüler için de ciddi yaptırımlar geliyor. Bu tür ihlallerde 46 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyet 30 gün süreyle geçici olarak geri alınacak. Tekrarında ise daha ağır yaptırımların devreye girmesi öngörülüyor.
KIRMIZI IŞIKTA ISRARCIYA EHLİYET İPTALİ
Kırmızı ışık ihlalleri de yeni düzenlemeyle mercek altına alındı. İlk üç ihlal için sırasıyla 5 bin TL'den başlayarak artan para cezaları ve ehliyet geri alma cezaları uygulanacak. Beşinci ihlalde ehliyet 90 gün süreyle alınacak. Altıncı ihlalde ise 80 bin TL para cezası ile birlikte psiko-teknik değerlendirme sonrası ehliyet tamamen iptal edilecek.
DRİFT ATANLARA AĞIR YAPTIRIM
Trafikte tehlikeli sürüşe örnek olan “drift atma” eylemine karşı da ciddi önlemler alındı. Bu davranışta bulunan sürücülere 46 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alınacak.
ALKOL VE UYUŞTURUCUYA TAVİZ YOK
Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle direksiyon başına geçen sürücüler için de cezalar ağırlaştırıldı. İlk kez alkollü yakalananlara 25 bin TL para cezası ve 6 ay ehliyet geri alma cezası verilecek. İkinci ihlalde 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyetsiz kalma, üçüncüde ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyetsiz kalma cezası uygulanacak. Uyuşturucu maddeyle araç kullananlar için ise doğrudan 150 bin TL ceza ve ehliyet iptali gündeme gelecek.
DUR İHTARINA UYMAYANA 200 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLECEK
Dur ihtarına uymayan sürücüler, yeni düzenlemeyle birlikte 200 bin TL’ye varan para cezası ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca ehliyetlerine 60 gün el konulacak.
EHLİYETSİZ VE İPTAL EDİLMİŞ EHLİYETLE SÜRÜŞE 40 BİN LİRA CEZA
Sürücü belgesi olmayan veya daha önce belgesi geçici olarak alınmış kişilerin araç kullanması durumunda 40 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak. Belgesi iptal edilmiş halde araç kullananlara ise 200 bin TL ceza kesilecek ve ilave yaptırımlar devreye girecek.