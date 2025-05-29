Bakan Ali Yerlikaya Yeni Uygulamayı Duyurdu: Bunu Yapan Ehliyetini Rüyasında Görecek

ALKOL VE UYUŞTURUCUYA TAVİZ YOK

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle direksiyon başına geçen sürücüler için de cezalar ağırlaştırıldı. İlk kez alkollü yakalananlara 25 bin TL para cezası ve 6 ay ehliyet geri alma cezası verilecek. İkinci ihlalde 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyetsiz kalma, üçüncüde ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyetsiz kalma cezası uygulanacak. Uyuşturucu maddeyle araç kullananlar için ise doğrudan 150 bin TL ceza ve ehliyet iptali gündeme gelecek.