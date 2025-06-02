2 Bin Yıllık Kalp! Gören Tekrar Tekrar Bakıyor… Pembe Gölün Sırrı Ortaya Çıktı
Çanakkale’de 2 bin yıllık antik limanda görüntülenen kalp şeklindeki ‘pembe göl’ görenleri hayrete düşürdü. Gölün renginin neden pembe olduğu merak edilirken, o da ortaya çıktı. İşte pembe gölün büyük sırrı…
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanındaki görüntülenen pembe göl büyük dikkat çekti.
NEDEN PEMBE?
Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanındaki kalp şeklindeki pembe gölün, sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı pembe rengini aldığı öğrenildi.
8 GÖLDEN BİRİ
Zamanla doğa şartlarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini alan göl, pembe renge sahip 8 gölden biri olarak öne çıkıyor.
Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, herkesi şaşırtıyor.
Kaynak: İHA
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