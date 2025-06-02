2 Bin Yıllık Kalp! Gören Tekrar Tekrar Bakıyor… Pembe Gölün Sırrı Ortaya Çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanındaki görüntülenen pembe göl büyük dikkat çekti.

NEDEN PEMBE?

Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanındaki kalp şeklindeki pembe gölün, sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı pembe rengini aldığı öğrenildi.

8 GÖLDEN BİRİ

Zamanla doğa şartlarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini alan göl, pembe renge sahip 8 gölden biri olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, herkesi şaşırtıyor.

Kaynak: İHA