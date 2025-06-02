Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuza Giydirmeyin, Piyasadan Toplatılıyor

Giysilerde tespit edilen sağlıksız durumları kamuoyuna açıklayan Ticaret Bakanlığı, son olarak bir çocuk giysisi için daha açıklama yaptı. Bakanlık, Hello Baby markasının zıbınını piyasadan toplatmaya karar verdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuza Giydirmeyin, Piyasadan Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdadaki usulsüzlükleri Ekim 2024'ten beri liste liste açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı da benzer bir uygulamaya geçti. Aylardır guvensizurun.ticaret.gov.tr adresi üzerinden giysi ve eşya gibi ticari ürünlerdeki olası tehlikeleri ve bu konuda aldıkları aksiyonları paylaşan Ticaret Bakanlığı, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü de bir ürün için daha uyarı vererek açıklama yaptı.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden yaptığı bildirimde bir çocuk giysisi için uyarı verildi. Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi'nin Türkiye'de üretimi yapılan Hello Baby markası bakanlığın radarına girdi. Markanın kız bebekler için ürettiği kısa kollu çıtçıtlı zıbını için "tehlikeli olduğu" yönünde bir bildirim yapıldı. Söz konusu kıyafetteki çıtçıtların koparak küçük parça silindirine girdiğine dikkat çekildi.

Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuza Giydirmeyin, Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

ARTIK PİYASADA OLMAYACAK

Ticaret Bakanlığı, 18 Mart 2025 tarihinde tespit ettiğini açıkladığı tehlike için önlem de aldı. Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya arzına yasak getirerek piyasadaki mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Türkiye'de oldukça popüler olan ve pek çok ebeveynin tercih ettiği bir marka olan Hello Baby, artık bu ürünü mevcut koşullarıyla üretip piyasada satışa sunamayacak.

ÇOCUK KIYAFETLERİ NASIL OLMALI?

Çocukların bedenlerinin daha hassas olması nedeniyle fiziksel sağlıkları için giydirilen kıyafetlerin dokusu ve kullanılan malzemeler büyük önem taşır. Çocuk kıyafetlerinde en ideal kumaş türü uzmanlara göre pamuktur. Pamuk kumaştan yapılan kıyafetler, cilde nefes aldırıp rahat hissettirirken, pamuk haricinde kullanılan kumaşlar ise bebek ve çocukların cildinde tahriş yaratabilir.

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