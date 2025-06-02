Trafik Kazası Sonrası İlginç Anlar: Camı Kırıp Yardım Etti, Teşekkür Beklerken Hakaretle Karşılaştı

Sancaktepe'de takla atan araçtan yaralıları kurtarmak isteyen vatandaşa verilen tepki herkesi şoke etti. Araç içinde sıkışanları kurtarmak için camı kıran gence içeridekiler tepki gösterip hakaret etti. O ilginç anlar bir kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul Sancaktepe'de Samandıra Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazası, ilginç anlara sahne oldu. Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolünü yitirdi. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen yardıma koşarken, bir vatandaş araçta sıkışan yaralılara ulaşabilmek için camı kırmaya çalıştı. Ancak beklenmedik bir durum yaşandı: Araç içindeki yaralılar, yardım etmeye çalışan kişiye hakaret etti. Yaşananlar, olay yerinden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Trafik Kazası Sonrası İlginç Anlar: Camı Kırıp Yardım Etti, Teşekkür Beklerken Hakaretle Karşılaştı - Resim : 1

Yaralılar, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay, kısa sürede gündem olurken, vatandaşların gösterdiği yardım çabası ve yaşanan tepki sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

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Kaynak: İHA

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