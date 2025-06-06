CHP Lideri Özel’den Sert Çıkış! ’47 Yıllık Sabrımızı 47 Gün Gösteremediler’

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını, Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu memleketi Manisa’nın Hatuniye Camisi'nde kıldı. Cemaatle tek tek bayramlaşan Özel, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün çeşitli görev ve ziyaretleri yerine getireceklerini belirten Özel, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

'BİZE BAYRAM GELMEDİ'

‘Bu bayram bize bayram gelmedi’ diyen Özgür Özel, “Çok sayıda arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere, iftiralarla tutuklandı. Büyük bir algı yönetimi için CHP‘nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli birtakım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarızlaştırılmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir. Milletin gözünün önünde oluyor” diye konuştu.

'47 GÜN BEKLEYEMEDİLER'

47 yıl boyunca ikinci parti olarak sabrettiklerini ifade eden Özel, "AKP maalesef, iki seçim arası 47 ay vardı, kaybettiği yerel seçimle Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, bizim 47 yıllık sabrımızı 47 ay değil, 47 gün gösteremediler. CHP’ye ve başarılı belediye başkanlarına, ki bu belediye başkanlarından biri Cumhurbaşkanlığına yürüyordu, yürümeye devam edecek, bir itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler ve büyük haksızlık yapıyorlar. Kul hakkı yiyorlar. Yanlış yapıyorlar, ayıp ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN YARGILAMALAR TELEVİZYONDAN YAYINLANSIN'

Tutuklanan CHP'li belediye başkanları ve bürokratları hakkındaki yargılamaların televizyonlardan canlı yayınlanması çağrısını tekrar eden Özel, “Bundan sonraki süreçte biz, mücadelemize devam edeceğiz. Elbette yargının ne durumda olduğu ortada ama önünde sonunda doğrular ortaya çıkacak. Bütün yargılamaların televizyonlardan yapılması, suçlamaların da bunlara verilen cevapların da iddianın da iftiranın da karşısındaki kanıtın ve masumiyetin televizyonlardan yayınlanmasını bütün arkadaşlarıma büyük bir güvenle bir kez daha ifade ediyorum. Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA