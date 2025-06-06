Tepkilerin Odağındaki Radar Uygulaması AKP MYK'da Konuşuldu: 'İkramiyeler Cezaya Gidiyor...'

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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, yeni trafik yasasında öngörülen yüksek para cezaları ele alındı. Son dönemde artan denetimler ve vatandaşların sıkça şikâyet ettiği radar uygulamaları da gündeme geldi. MYK üyeleri, vatandaş ve milletvekillerinden gelen tepkilere dikkat çekerek, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” önerisinde bulundu.

'İKRAMİYELER CEZAYA GİDİYOR'

Bayram öncesi artan trafik kontrolleri kapsamında özellikle radar uygulamaları yoğunlaştırılmıştı. Denetimlerin sıklaşmasıyla birlikte, emekli ve dar gelirli vatandaşlar bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Bazı emekliler, ceza tutarlarının yüksekliğinden şikâyet ederek, “İkramiyeler trafik cezasına gidiyor” tepkisini dile getirdi.

'CEZALAR ÖLÇÜLÜ OLMALI'

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, AKP kurmayları, sadece ceza kesmenin tek başına çözüm olmadığını vurguladı. “Cezalar ölçülü olmalı ama çakar kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inmek, drift atmak vb. durumlarda cezalar ağır olmalı. Bu mesele sadece trafik cezaları ile çözülebilecek bir mesele değil” görüşü paylaşıldı.

Yeni yasa teklifiyle birlikte, özellikle radar ihlalleri ve tekrarlanan kural hatalarına karşı ciddi yaptırımlar planlanıyor. Taslağa göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 TL, alkollü araç kullananlara ise 25 bin ila 150 bin TL arasında para cezası uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi