Tepkilerin Odağındaki Radar Uygulaması AKP MYK'da Konuşuldu: 'İkramiyeler Cezaya Gidiyor...'

Trafik cezalarına ilişkin yüksek rakamlar AKP MYK toplantısında masaya yatırıldı. Radar uygulamalarına dair artan şikâyetler üzerine bazı maddelerin gözden geçirilmesi önerildi. Yeni yasa teklifinde bazı ihlaller için 150 bin TL’ye kadar ceza uygulanması planlanıyor.

Son Güncelleme:
Tepkilerin Odağındaki Radar Uygulaması AKP MYK'da Konuşuldu: 'İkramiyeler Cezaya Gidiyor...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, yeni trafik yasasında öngörülen yüksek para cezaları ele alındı. Son dönemde artan denetimler ve vatandaşların sıkça şikâyet ettiği radar uygulamaları da gündeme geldi. MYK üyeleri, vatandaş ve milletvekillerinden gelen tepkilere dikkat çekerek, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” önerisinde bulundu.

Tepkilerin Odağındaki Radar Uygulaması AKP MYK'da Konuşuldu: 'İkramiyeler Cezaya Gidiyor...' - Resim : 1

'İKRAMİYELER CEZAYA GİDİYOR'

Bayram öncesi artan trafik kontrolleri kapsamında özellikle radar uygulamaları yoğunlaştırılmıştı. Denetimlerin sıklaşmasıyla birlikte, emekli ve dar gelirli vatandaşlar bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Bazı emekliler, ceza tutarlarının yüksekliğinden şikâyet ederek, “İkramiyeler trafik cezasına gidiyor” tepkisini dile getirdi.

'CEZALAR ÖLÇÜLÜ OLMALI'

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, AKP kurmayları, sadece ceza kesmenin tek başına çözüm olmadığını vurguladı. “Cezalar ölçülü olmalı ama çakar kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inmek, drift atmak vb. durumlarda cezalar ağır olmalı. Bu mesele sadece trafik cezaları ile çözülebilecek bir mesele değil” görüşü paylaşıldı.

Tepkilerin Odağındaki Radar Uygulaması AKP MYK'da Konuşuldu: 'İkramiyeler Cezaya Gidiyor...' - Resim : 2

Yeni yasa teklifiyle birlikte, özellikle radar ihlalleri ve tekrarlanan kural hatalarına karşı ciddi yaptırımlar planlanıyor. Taslağa göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 TL, alkollü araç kullananlara ise 25 bin ila 150 bin TL arasında para cezası uygulanması öngörülüyor.

Bayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol EdinBayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol EdinEkonomi

Yola Çıkacaklar Dikkat! Trafikte Sürprize Son, Sabit Radar Noktaları Belli OlduYola Çıkacaklar Dikkat! Trafikte Sürprize Son, Sabit Radar Noktaları Belli OlduGüncel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
AKP Trafik Cezası
Son Güncelleme:
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste… Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacı Adaylarına Bayram Tebriği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacı Adaylarına Bayram Tebriği
Yaz Geldi, Sezonu Başladı! Doğal Antioksidan Görevi Görüyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor Yaz Geldi, Sezonu Başladı! Doğal Antioksidan Görevi Görüyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde
Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor
Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı: Bahar Candan 'Ablam Ölüyor' Diyerek Yardım İstedi Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı: Bahar Candan 'Ablam Ölüyor' Diyerek Yardım İstedi
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var