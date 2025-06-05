Bayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol Edin
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca kişi yollara düşerken, trafik güvenliği açısından önemli bir uygulama da hayata geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radar sistemlerinin yerlerini güncelledi. İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlara sunduğu yeni dijital sistem sayesinde, seyahate çıkacak olanlar artık güzergâhlarındaki denetim sayılarına kolayca ulaşabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada, bayram süresince trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için ekiplerin yoğun bir şekilde görevde olacağı, sabit ve gezici radarların aktif şekilde kullanılacağı ifade edildi. Özellikle hız sınırlarına uymayan sürücüler için ağır para cezalarının uygulanacağı hatırlatıldı.
SABİT RADARLAR NEREDE KONUŞLANDIRILDI?
Otoyollar ve çevreyollarında hız kontrolü amacıyla kurulan sabit radarlar genellikle üst geçitler ya da özel platformlar üzerine yerleştirilen kameralarla çalışıyor. Ayrıca, TEDES sistemleri kapsamında yol kenarındaki direklerde bulunan kameralar da hız ihlallerini tespit ediyor. Hız limiti aşıldığında, sistem otomatik olarak ihlali algılıyor ve plakaya ceza yazılıyor.
Sabit radar noktaları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden sorgulanabiliyor. Ancak, mobil radar noktaları yani seyir halinde veya sabit bekleyen sivil radar araçlarının konumları paylaşılmıyor.
GEZİCİ RADARLAR NASIL TANINIR?
Gezici radar araçları genellikle fazla sayıda anten taşıyan sivil ya da resmi görünümlü araçlardan oluşuyor. Yol kenarında bekleyen bu radar araçlarının öncesinde çoğu zaman “Radar Hız Kontrolü” tabelaları yer alıyor. Sürücüler bu işaretlerle radar noktalarının yaklaştığını anlayabiliyor.
DENETİM SAYILARI ULAŞILABİLİR
İçişleri Bakanlığı, güzergâh üzerindeki radar ve denetim bilgilerini paylaşmak için bir sistem geliştirdi. icisleri gov tr'nin iller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları bölümünden erişilebilen bu platform sayesinde, vatandaşlar seyahat güzergâhlarına göre hem radarlı hem de radarsız trafik kontrollerinin sayısını öğrenebiliyor.
Sistem tam olarak radar araçlarının veya sabit sistemlerin yerini göstermese de, örneğin “İstanbul - Ankara arası 35 radarlı, 32 radarsız trafik uygulaması var” şeklinde genel bir bilgi sunuyor. Ayrıca interaktif Türkiye haritası üzerinden güzergâh seçilerek kontrollerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı da görülebiliyor.
Bu veriler, polis ve jandarma ekiplerinin o an için aktif olarak sürdürdüğü trafik uygulamalarına ait olup her 30 dakikada bir güncelleniyor.