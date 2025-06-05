Bayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol Edin

Sistem tam olarak radar araçlarının veya sabit sistemlerin yerini göstermese de, örneğin “İstanbul - Ankara arası 35 radarlı, 32 radarsız trafik uygulaması var” şeklinde genel bir bilgi sunuyor. Ayrıca interaktif Türkiye haritası üzerinden güzergâh seçilerek kontrollerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı da görülebiliyor.

Bu veriler, polis ve jandarma ekiplerinin o an için aktif olarak sürdürdüğü trafik uygulamalarına ait olup her 30 dakikada bir güncelleniyor.