Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

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Konya’nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi ise yaralandı.

Adana’dan Konya’ya doğru seyir halindeki Lüks Ereğli firmasına ait otobüs, Bulgurluk mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Konya Valiliği’nden açıklama yapıldı. Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, "06.06.2025 günü saat 05.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçemiz sınırlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup, yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA