Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığında Kanlı Pusu: Uzun Namlulu Silahla Katletti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabasıyla husumetli olan Ferhat Akbulut, uzun namlulu silahla pusuya düşürülerek öldürüldü. Saldırgan, saklandığı eve baskın düzenleyen polis ekiplerine de ateş açtı. Etkisiz hale getirilen şahıs kısa sürede gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığında Kanlı Pusu: Uzun Namlulu Silahla Katletti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba arasında çıkan gerginlik, silahlı saldırıyla sonuçlandı.

Olay, Siverek'e bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Akbulut, daha önce arazi meselesi yüzünden tartıştığı akrabası A.A. tarafından uzun namlulu silahla pusuya düşürüldü. Mahalle ortasında kurulan pusuda hedef alınan Akbulut, kurşunların hedefi oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde Akbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığında Kanlı Pusu: Uzun Namlulu Silahla Katletti - Resim : 1

POLİSLERİ DE HEDEF ALDI

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, saldırganın izini süren jandarma ekipleri önemli bir ihbar aldı.

Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığında Kanlı Pusu: Uzun Namlulu Silahla Katletti - Resim : 2

A.A.'nın bir evde gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, hızlı bir operasyonla belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerine silahla karşılık vermeye çalışan zanlı, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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