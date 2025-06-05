Bakan Güler'den Brüksel'de Ukrayna Teması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Güler, temasları çerçevesinde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Görüşme, Türkiye'nin Ukrayna krizine ilişkin diplomatik çabalarının ve denge politikalarının sürdüğüne işaret eden önemli bir temas olarak değerlendirildi.
Kaynak: AA-DHA-İHA
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