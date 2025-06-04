Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Spruds ile Bir Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

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Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Spruds ile Bir Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’deki programına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir görüşme gerçekleştirdi” denildi.

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