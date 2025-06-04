Kurban Bayramı Hareketliliği Başladı: 'Kilit Kavşak'ta Yine Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında hareketlilik şimdiden başladı. Türkiye'nin doğusu ile batısını birbirine bağlayan önemli güzergahlardan biri olan Kırıkkale'de, yoğun trafik nedeniyle "kilit kavşak" tanımı bir kez daha kendini gösterdi.

Memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluğu yönetmek adına hem jandarma hem de polis ekipleri bölgede geniş çaplı önlemler aldı. Jandarma, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde dron destekli emniyet kemeri ve hız denetimleri yaparken, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT sorguları gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara bayram tebriği ile birlikte güvenli sürüş uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik akışını düzenlemek amacıyla sinyalizasyon sürelerini uzattı. Ayrıca her 10 kilometrede bir ekip konuşlandırılarak, radar, dron, EDS gibi teknolojilerle denetimler artırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ise trafiğin daha akıcı olması için bazı kavşaklarda geçici kapanma uygulamasına gitti.

Yetkililer, trafik yoğunluğunun özellikle tatilin başladığı yarın daha da artmasını bekliyor. Sürücülere yolculuk öncesi araç bakımlarını yapmaları, yolda dinlenerek ilerlemeleri ve trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA