Vali Tek Tek Açıkladı: Bayramda İstanbul'da Bunu Yapmak Yasak!

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında Kurban Bayramı’na yönelik alınan güvenlik ve çevre tedbirlerini açıkladı. İstanbulluların bayramını tebrik eden Gül, bayram için yoğun bir hazırlık yapıldığını vurguladı.

Bayramlarda trafik kazalarının en önemli risk unsuru olduğunu dile getiren Vali Gül, özellikle sürücülerden dikkatli olmalarını isteyerek, “Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymaları, gidecekleri yere bir an önce varmak için hız yapmamaları, sevinç ve neşe günleri olan bayramları matem ve yasa dönüştürmemeleri en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ DEVREDE

Bayram süresince kentin giriş-çıkış noktalarında denetimlerin artacağını belirten Gül, elektronik denetleme sistemleri ve radarların da aktif olacağını hatırlattı.

Bayramda karşılaşmak istemedikleri bir diğer manzaranın da kamuya açık alanlarda yapılan düzensiz kurban kesimleri olduğunu belirten Gül, bu konuda da net uyarılarda bulundu: "Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım İl Müdürlüğümüz bu yerlerin denetimlerini yaptı, yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla da hemşehrilerimizden sadece belirtilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini istirham ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve Tarım Müdürlüğümüz personeli bu noktada kurallara uymayan, düzensiz kurban kesimleri yapan, atıklarını standartlara aykırı bertaraf eden, çevreyi kirleten kurum, işletme ve şahıslara gerekli cezai işlemleri yapacaktır. Bu cezalar, Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacaktır."

VATANDAŞLARA KURBAN KESİM UYARISI

Çevre kirliliği oluşturan kesimlerin ve kurban atıklarının rastgele bırakılmasının cezai yaptırımla karşılanacağını kaydeden Gül, "Vatandaşlarımızdan ricamız, kurbanlarını usulüne uygun kesmeleri, atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleri, kurban vecibesini yerine getirirken çevreye, insanlara herhangi bir zarar vermemeleri." dedi.

Yaz aylarında kontrolsüz alanlarda denize girmenin ciddi tehlikeler oluşturduğuna dikkat çeken Vali Gül, özellikle can kurtaran bulunmayan yerlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. “Bu anlamda özellikle çocuklara sahip çıkılması” gerektiğini ifade eden Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bayram süresince 473 personelle sahil şeritlerinde görev yapacağını duyurdu.

PİKNİK YASAĞI

Kurban Bayramı’nda vatandaşların piknik yapma alışkanlığına da değinen Vali Gül, orman yangınlarına karşı da hazırlıkların artırıldığını söyledi. “Piknik ve mesire alanları dışında ormanlara kontrolsüz girmek, piknik yapmak yasaktır” diyen Gül, denetimlerin sıkılaştırılacağını vurguladı.

Kaynak: AA